Para eles, responsabilidade de pai

Para quem pensa que as responsabilidades de irmã mais velha são exclusivas das meninas, o empresário Luiz Eduardo Rett Rodrigues, de 24 anos, garante que não. Ele já tinha vivido 12 anos quando, de repente, nasceu Pedro e, junto a ele, as obrigações de irmão protetor. ?A gente se torna um pouco pai, mas não na hora de dar broca, e sim na de ser parceiro?, conta Luiz. Quando Pedrinho chegou ao mundo, Luiz tinha a idade que o irmão tem hoje. ?Por isso, fica mais fácil entender os dois lados. Tanto a posição do Pedro quanto a dos meus pais. Às vezes, sou uma espécie de intermediário.? Com a diferença de idade, que no passado já proporcionou muitas brigas, mas hoje é bem calma, Luiz define como se sente na família. ?Sou um link de gerações. Eu entendo meus pais, mas também entendo meu irmão.?