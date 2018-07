Para comer e não engordar

Todo ano é a mesma coisa. A chegada do inverno é acompanhada da partida da boa forma. Em função do frio, o organismo efetua um maior gasto de energia para a manutenção da temperatura corporal. Para compensar esse gasto energético, é necessária uma maior ingestão de calorias, em torno de 20% a 30% a mais do que nos dias quentes. Como a fome aumenta, algumas pessoas utrapassam esses limites, exagerando na ingestão alimentar e abusando de refeições muito gordurosas. Resultado: aumento de peso e, em casos mais sérios, problemas de saúde como aumento do colesterol, disfunções no fígado e vesícula. Mas é possível passar pela estação sem virar uma porpeta. A nutricionista Lara Natacci Cunha dá algumas dicas. As sopas devem ser preparadas com legumes batidos, sem adição de creme de leite ou massas; pode-se acrescentar fibras, como o farelo ou fibra de trigo ou o farelo de aveia. O chocolate quente pode ser substituído por um chá com adoçante, que esquenta o organismo da mesma forma, ou então pode-se prepará-lo com leite desnatado e achocolatado diet. Os queijos amarelos devem ser trocados pelos brancos ou light. No caso de não resistir ao fondue, deve-se dar preferência aos de queijo, preparados com leite desnatado e queijos magros, sendo melhor usar vegetais no lugar do pão (ex: cenoura, pepino, couve-flor, brócolis, chuchu). Quando for impossível resistir à feijoada, deve-se consumi-la com moderação: arroz, feijão, couve sem bacon, e carnes mais magras, já que normalmente a carne usada em feijoadas é muito gordurosa e calórica. A carne de porco deve ser evitada e substituída por carnes como coxão duro, patinho, que por serem um pouco mais duras devem ser feitas na pressão. "Se o indivíduo quer emagrecer, não deve nunca partir para uma restrição alimentar muito rígida, pois as ‘dietas de fome’ podem causar sérios prejuízos à saúde, como anemia, úlcera, gastrite, problemas de digestão. Sem contar que um mínimo de gordura é necessário", aconselha a dra. Lara, que montu um cardápio de pratos de baixas calorias. Pêras ao creme e maçãs assadas, sobremesas com baixas calorias Ingredientes Pêra ao creme: pêras 6 chocolate diet 1 barra de 40g leite desnatado 1 xícara (chá) adoçante à granel 2 colheres (sopa) essência de baunilha 1 colher (café) Maçãs Assadas: maçãs pequenas4 água 2 xícaras (chá) canela a gosto adoçante a granel 2 colheres (chá) Preparo >>Pêra ao creme: Descascar as pêras, deixando em cubículos e cozinhar por 15 minutos na água com gotas de limão, cravo e canela. em outra panela, colocar o chocolate em pedaços muito pequenos e o leite, e cozinhar em banho maria até derreter. Retirar do fogo e acrescentar o adoçante e a baunilha. Servir sobre as pêras. Rende 6 porções de 120 calorias cada. >>Maçãs Assadas: Corte cada maçã em 8 fatias. Coloque as maçãs numa forma refratária untada. Numa panela, junte a água, a canela e o adoçante e cozinhe até levantar fervura. Despeje sobre as maçãs. Leve ao forno médio, regando de vez em quando com o próprio líquido. Deixe assar por 20 minutos ou até ficarem macias e douradas. Rende 4 porções de 60 calorias cada. Filé ao molho mostarda com 265 calorias cada porção Ingredientes Filé mignon 4 bifes médios cebola ralada 1/4 alho picado 1 dente sal a gosto margarina light 1 colher (chá)leite desnatado 2 xícaras (150 ml cada)farinha de trigo 3 colheres (sopa) mostarda 3 colheres (sopa) páprica 1 colher (café) Preparo >>Temperar os bifes com a cebola, o alho e o sal, e reservar. Colocar em uma panela, 1 xícara de leite desnatado. À parte, dissolver a farinha na outra xícara de leite. Juntar a mistura ao leite da panela já fervido. Abaixar o fogo e mexer bastante até formar um creme. Juntar então a mostarda e a páprica. Colocar a margarina em uma frigideira e grelhar os filés. Juntar então o creme aos filés e deixar no fogo por mais 1 minuto. Risoto especial de 158 calorias cada porção Ingredientes Peito de peru light cortado em cubinhos 50g cebola cortada em cubinhos 1 colher (sopa)ervilhas 1/2 xícara (chá) tomate cortado em cubinhos sem pele nem sementes 1/2 xícara (chá)champingon 1/2 xícara (chá) vagem cozida e cortada em rodelas finas 1/2 xícara (chá) caldo de galinha 1/2 xícara (chá) arroz cozido 1 xícara (chá)ricota seca 1 colher (sopa) sal e salinha picada a gosto Preparo >>Numa travessa, colocar a cebola, o tomate, o sal e o caldo de galinha e levar ao microondas por 1 minuto na potência máxima. Retirar do forno e acrescentar os outros ingredientes, menos a ricota e o arroz, misturar bem e voltar ao forno de microondas por mais 1 minuto. Retirar do forno, misturar o arroz e deixar assar por mais 1 minuto. Polvilhar com a ricota e servir.