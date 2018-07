Para acalmar os ânimos

Há séculos as plantas são utilizadas como poderosas fontes de cura e, por isso, muita gente acredita que elas realmente têm algo que nenhum medicamento pode fornecer: um poder sobrenatural. Para quem não acredita, elas são simples seres vivos que servem para decorar a casa. No entanto, os médicos chineses desenvolveram uma técnica - que hoje chamamos de fitoterapia - que une os poderes da natureza às soluções estudadas pelos humanos. Deste estudo nasceram os florais, que são fórmulas naturais que auxiliam no bem-estar do ser humano, eliminando o estresse e o cansaço. ?As essências florais ampliam a capacidade de comunicação entre a alma e a personalidade, desbloqueando e limpando o canal de comunicação, mantendo uma sintonia sutil e amorosa com o universo e promovendo equilíbrio para o ser humano?, explica a terapeuta holística Adriana Cardoso. Segundo a profissional, os florais não são remédios alopáticos, logo, não tratam diretamente um problema físico ou psíquico. ?Ele trata o campo vibracional. A terapia floral não deve substituir os tratamentos convencionais, mas auxiliá-los.? Mesmo sem o poder de substituir os medicamentos, os especialistas garantem que eles amenizam os sentimentos opressores, tirando aquela velha sensação de sempre sentir um peso nas costas e que nada dá certo na vida. ?São muitos os relatos de pacientes que, ao tomarem floral, conseguiram controlar seus sentimentos e passaram a aproveitar melhor a vida?, revela Maria Aparecida das Neves, terapeuta floral, especializada em florais de Bach. Contra-indicação não há, garantem os terapeutas. Mesmo assim, é muito importante o processo da escolha das essências. Caso o paciente não se sinta capacitado de escolher para si mesmo, deve procurar um terapeuta floral e pedir orientação. ?Se a pessoa tomar um floral que não tenha a ver com o seu real problema, não conseguirá desenvolver as qualidades positivas e eliminar as negativas?, afirma Adriana. ?Não acreditava nos florais. Imaginava que eles demoravam anos para fazer efeito. Depois de uma crise, na qual não sabia mais para onde correr, resolvi testá-los e o resultado apareceu em três dias. Hoje, não consigo mais sair de casa sem eles?, lembra a ginecologista Flávia Pacheco, de 32 anos. Nas farmácias de manipulação, onde, geralmente, é possível encontrá-los, há vários tipos de florais, com propriedades e preços distintos. Os florais de Bach, até hoje, são os mais conhecidos. Utilizados em larga escala na Europa, são elementos retirados de 38 essências de plantas e florais criadas pelo médico inglês Edward Bach na década de 30. ?O que poucas pessoas sabem é que eles agem no organismo de maneira a equilibrá-lo. Por isso, chamamos os florais de Bach de terapia complementar", explica Maria Aparecida. Uma outra linha de florais, conhecida como Saint Germain, foi criada em 1997 pela brasileira Neide Margonari, que buscou na Mata Atlântica cerca de 80 essências e percebeu que as plantas brasileiras também têm o poder de cura. ?Os florais de Bach focam o temperamento das pessoas, os de Saint Germain são mais específicos e captam o que a pessoa está sentindo no momento?, garante Talita Margonari Lazzuri, diretora dos Florais de Saint Germain. De acordo com Talita, qualquer pessoa pode tomar os florais, independentemente da idade. Porém, é importante procurar um profissional antes de sair tomando as gotinhas e, se possível, manter um acompanhamento durante todo o tratamento.