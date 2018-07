Para 50%, vício do fumo começa antes dos 14 anos

Pesquisa do Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod) revela um dado alarmante: metade dos fumantes atendidos pela unidade estadual começou a fumar entre 6 e 14 anos. Foram ouvidas cerca de 500 pessoas - 57% mulheres - entre fevereiro de 2006 e fevereiro de 2007. A faixa etária que registrou a maior incidência de iniciação do fumo foi a de 12 a 14 anos, com 36,54% dos entrevistados, seguida pelos 13,64% que começaram a fumar entre os 6 e os 11 anos. Para 28,85% dos fumantes atendidos pelo centro, o cigarro passou a fazer parte da rotina entre os 15 e os 20 anos. Apenas 7,69% começaram a fumar após os 25 anos. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e da Santa Casa de Misericórdia do Rio revela que dois terços dos que experimentam um cigarro se tornam viciados, conforme publicou o Estado no início do mês. De acordo com Luizemir Lago, diretora do Cratod, o serviço chega a atender casos de pessoas que se tornaram viciadas com apenas 5 anos. Contrastando com os usuários que procuram o centro em conseqüência de problemas com álcool e outras drogas, os fumantes em geral pertencem à classe média e possuem bom nível de informações sobre os problemas decorrentes do fumo. "Não existe uma política pública isolada que possa resolver esse problema, mas sim um conjunto de ações, como o aumento do preço do cigarro e a criação de ambientes livres do fumo", diz Luizemir. O exemplo familiar é outro fator importante. Segundo o estudo, 67% dos entrevistados têm um fumante na família.