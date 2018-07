Papai Noel é um gato

Este ano vou comemorar o meu segundo Natal. O primeiro eu nem lembro porque era muito pequeno. Acabei de completar um ano de idade e telefonei pro Papai Noel para pedir os meus presentes. Meu pai disse que o Natal não deveria ser apenas encarado dessa maneira. É um momento para reunir os entes queridos e celebrar a família. Decidi que, melhor do que pedir, era me vestir de Papai Noel e presentear meus pais. Pro papi eu vou dar uma fábrica de atum. Vamos aproveitar ela juntos, comendo e engordando o dia todo. Pra minha mãe é fácil. Vou dar um relógio que faça o dia durar 48 horas. Ela trabalha muito e eu sempre fico com muita saudades. Eu sei que todos os presentes acabam me favorecendo. Quem sabe daqui uns anos eu peça a paz mundial. Por enquanto prefiro ser aproveitar minha infância, sou um bebê ainda.