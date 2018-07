Papa recua em nomeação de bispo

O papa Bento XVI recuou da nomeação do polêmico clérigo Gerhard Wagner para bispo auxiliar de Linz, Áustria. Diante dos fortes protestos no interior da própria Igreja Católica, Wagner havia solicitado que sua nomeação fosse revogada. Ontem, o pontífice "dispensou Gerhard Wagner de aceitar o cargo", anunciou comunicado da Santa Sé. Gerhard Maria Wagner, de 54 anos, ficou conhecido em 2001 quando qualificou como satânicos os livros da série Harry Potter. Comentando a tragédia do Furacão Katrina, que devastou a cidade americana de Nova Orleans em 2005, sugeriu que o aumento dos desastres naturais era consequência do pecado e o furacão era um castigo.