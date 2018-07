Em discurso ao novo embaixador do Brasil para a Santa Sé, Luiz Felipe de Seixas Corrêa, o papa Bento XVI pediu que o Brasil mantenha a proibição ao aborto e à eutanásia e falou contra as pesquisas com células-tronco embrionárias, permitidas no País. Pediu ainda que o governo proteja "que se proteja o direito do embrião de nascer".