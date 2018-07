Papa pede empenho na evangelização

O papa Bento XVI afirmou ontem, durante celebração do Ângelus, que "nada pode eximir os católicos de seu empenho de evangelizar". Ele lembrou a recente publicação, por parte da Congregação para a Doutrina da Fé (antigo Santo Ofício), de um documento no qual são esclarecidas "as razões" da evangelização. E acrescentou: "Nada é mais belo, urgente e importante do que comunicar a salvação que se recebeu como dom." Bento XVI ainda desejou êxito ao jornal L''''Osservatore Romano, que iniciou ações para recolher fundos destinados às crianças de Uganda.