Papa exalta beleza da vida eterna

O papa Bento XVI provocou ontem os fiéis que assistiam à homilia do Dia de Finados, no Vaticano, ao perguntar ao público sobre a importância da vida na Terra. Ele questionou se "os homens e as mulheres de nossa época desejam a vida eterna ou se a existência terrena se converteu em seu único horizonte". "Na verdade, todos desejamos uma vida feliz", disse o pontífice na missa feita para uma multidão de centenas de fiéis reunida na Praça de São Pedro, no Vaticano."A felicidade é uma esperança universal, de todos os homens de todos os tempos e em todos os lugares." Ele então falou sobre a beleza da vida eterna, uma "imersão no oceano do amor infinito no qual o tempo, o passado e o futuro não existem". O papa também disse que "a esperança cristã nunca é individual, uma vez que sempre é uma esperança para os outros" e que a oração "pode ajudar outra alma que se purifica depois da morte". "Nossas existências estão unidas umas com as outras e o bem e o mal que cada um faz sempre afeta os outros." Bento XVI afirmou que as superstições e a secularização ameaçam a fé dos cristãos no além. "É necessário hoje evangelizar a realidade da morte e da vida eterna, realidade especialmente sujeita a crenças supersticiosas e a sincretismos, para que a verdade cristã não corra o perigo de se misturar com mitologias de vários gêneros", disse o pontífice. Depois da missa, Bento XVI foi prestar homenagens a seus antecessores em suas tumbas, localizadas na cripta da Basílica de São Pedro. Ali, ele rezou reservadamente pelos papas e pela alma de todos os mortos. Sobre o Dia de Todos os Santos, celebrado anteontem, o papa os comparou com a diversidade vista na natureza. "Em sua existência material, foram pobres de espírito, doídos pelos pecados, ávidos, famintos e sedentos de Justiça, misericordiosos, puros de coração e portadores de paz." AFP E