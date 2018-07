Papa diz que defesa do aborto é ''ironia''

Logo ao chegar a Luanda, capital de Angola, o papa Bento XVI, recebido no aeroporto pelo presidente do país, José Eduardo dos Santos, e pelo corpo diplomático angolano, atacou o aborto, ressaltando que é uma "ironia" que ele seja incluído como ação de "saúde materna" e que é "desconcertante a tese dos que consideram que a supressão da vida é uma questão de saúde reprodutiva". A tônica das declarações de Bento XVI foi a família, que ele defendeu como a base da sociedade. O papa ressaltou que é sobre essa instituição que recaem os problemas do desemprego e das doenças, entre outros. O líder da Igreja Católica também exortou as autoridades do país, o segundo e último que visita em sua primeira viagem ao continente, a combater a pobreza e a corrupção. "Não é possível esquecer a multidão de angolanos que vivem na pobreza absoluta. Não decepcionem suas expectativas", disse. Em discurso proferido mais tarde a 25 bispos locais, reunidos na Nunciatura de Luanda, onde se hospeda durante sua visita, o pontífice exigiu medidas econômicas e legislativas em defesa da família, "que está ameaçada", e para a educação das crianças, além de reiterar a importância do casamento. Segundo Bento XVI, a instituição da família é uma das "mais expostas e com maiores dificuldades". "A família tem de ser apoiada, já que à fragilidade e à instabilidade interna de tantas uniões conjugais se une agora a tendência divulgada na sociedade e na cultura de pôr em questão o caráter único e a missão própria da família baseada no casamento", afirmou. O papa pediu aos prelados "que levantem a voz" em defesa da vida humana, do valor do casamento e da promoção da família na Igreja.