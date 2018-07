Bento XVI aconselhou ontem os farmacêuticos católicos a alegar "objeção de consciência" para não fornecer remédios que levem à interrupção da gravidez ou à eutanásia. O papa deu a orientação durante discurso no 25.º Congresso Internacional de Farmacêuticos Católicos, no Vaticano, sob o tema "As Novas Fronteiras da Atividade Farmacêutica".EFE