Papa conclama fiéis a lutar contra laicismo

O papa Bento XVI conclamou os católicos a lutar contra os "desafios do mundo", que ele descreveu como o materialismo, o relativismo e o laicismo. O chamamento foi feito durante missa celebrada na cidade de Savona, primeira etapa de visita à região da Ligúria, no norte da Itália. Enquanto o pontífice pedia aos fiéis que combatessem o laicismo, na cidade vizinha de Gênova foi realizado um protesto em favor do princípio do Estado laico na Itália.