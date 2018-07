Pane em computador da estação espacial

Um dos seis computadores da Estação Espacial Internacional (ISS) desligou acidentalmente durante a saída dos astronautas Rick Mastracchio e Dave Williams, no sábado. Eles chegaram à ISS na sexta-feira, no ônibus espacial Endeavour. Segundo o Centro de Controle de Vôos Espaciais da Rússia, o incidente não ameaça o trabalho dos astronautas. Na decolagem, o Endeavour sofreu danos no escudo térmico. Exames detalhados seriam feitos ontem na nave.