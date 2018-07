Duas pandas gigantes deram à luz três filhotes na reserva de Chengdu, no sudoeste da China, elevando a 13 o total de animais nascidos em cativeiro no país este ano. Uma delas teve gêmeos. As pandas só procriam uma vez por ano, tendo um ou dois filhotes. Devido às técnicas de inseminação artificial o nascimento de gêmeos é cada vez mais comum.Existem cerca de 200 animais em cativeiro no país.