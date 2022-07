Panda macho mais velho em cativeiro morre aos 35 anos em Hong Kong

Nos últimos dias, o urso mostrou um apetite bastante reduzido, o que o levou a ser sacrificado. Foto: AFP

HONG KONG, CHINA - An An, que era até agora o panda macho em cativeiro mais velho do mundo, morreu nesta quinta-feira, 21, aos 35 anos, anunciou o zoológico de Hong Kong onde ele passou a maior parte de sua vida.

A saúde de An An se deteriorou nos últimos dias e o animal mostrou pouca atividade física e um apetite reduzido, o que o levou a ser sacrificado na manhã desta quinta-feira, informou o Ocean Park Zoo and Amusement Park em um comunicado.

A idade do panda equivale a cerca de 105 anos para um humano, informou o zoológico, que explicou que a "decisão difícil" foi tomada para seu bem-estar, após consultas com especialistas chineses.

O panda nasceu em estado selvagem na China continental e fez parte de um casal de pandas entregue por Pequim a Hong Kong para celebrar o segundo aniversário da entrega da cidade do Reino Unido à China. Os pandas fazem parte de uma tradição diplomática de presentes da China.

An An e sua companheira Jia Jia passaram o resto de suas vidas no Ocean Park.

Quando morreu aos 38 anos em 2016, Jia Jia ostentava o recorde mundial do Guinness de panda mais velho do mundo e do panda mais velho em cativeiro.

Após a morte de Jia Jia, seu parceiro viveu uma vida bastante solitária e em 2021 celebrou seu 35º aniversário sozinho com uma torta congelada de frutas e bambu preparada para ele por funcionários do parque.