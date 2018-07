A secretária de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Thelma Krug, disse ontem que o Brasil terá um inventário nacional de emissões de gases do efeito estufa pronto em 2009, segundo a Agência Câmara, com dados de 1995 a 2000. O primeiro foi divulgado em 2004. Pelas regras da ONU, só países industrializados são obrigados a fazer inventário.