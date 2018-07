País tem mais 11 mortes; Nordeste registra 1º óbito

Mais 11 mortes causadas pela gripe suína foram registradas ontem no País. Agora, o número oficial de óbitos chega a 56 desde o surgimento dos primeiros casos, em maio. Em São Paulo, sete pessoas morreram. A Secretaria de Estado da Saúde, no entanto, não informou mais detalhes. Enquanto João Pessoa, na Paraíba, confirmou a primeira morte da Região Nordeste, no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde informou que mais três pessoas morreram. O Estado soma agora 19 óbitos, atrás apenas de São Paulo, onde 27 foram registrados até ontem à noite. Entre os casos recentes no Rio Grande do Sul, a primeira morte foi de uma mulher de 18 anos, no dia 20 deste mês, portadora de pneumopatia crônica. O segundo óbito registrado foi de um homem de 62 anos, no último sábado, dia 25. Ele era cardiopata. O terceiro, um homem, de 45 anos, de Uruguaiana, morto anteontem. Por enquanto, os hospitais de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, Santa Maria, no centro, Caxias do Sul, no noroeste, e Passo Fundo, no norte, concentram os maiores números de casos. Segundo o secretário estadual da Saúde, Osmar Terra, há duas explicações para a concentração dos casos. A primeira é que as cidades ficam na rota de caminhoneiros que trafegam nos países do Mercosul. A segunda é que, por serem polos regionais, absorvem pacientes de dezenas de outros municípios. O levantamento é de domingo e não teve novas atualizações.