País soma 31 casos de gripe suína

O Ministério da Saúde confirmou ontem mais 3 casos de gripe suína no Brasil. As novas ocorrências são em SC, SP e TO. Todos os pacientes passam bem. O total de casos chega a 31, dos quais 23 tiveram como local provável de infecção outros países. Mesmo com a detecção de 8 ocorrências de transmissão autóctone, o ministério considera que a transmissão no País é limitada, sem passagem sustentada do vírus H1N1 de pessoa a pessoa.