País não vai passar dos 220 mi de habitantes

No dia 1º de julho, o Brasil tinha 189.612.814 habitantes distribuídos em 5.565 municípios. São Paulo permaneceu como o mais populoso, com 10.990.249 habitantes. O levantamento, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), serve como parâmetro para a distribuição de cotas do Fundo de Participação de Estados e Municípios. A taxa atual de expansão populacional está em torno de 1,3% ao ano. Daqui a 30 anos, porém, quando estiver em torno de 220 milhões de habitantes, a população do País vai deixar de crescer. "Vamos bater próximo a 220 milhões, com um número médio de filhos talvez inferior a 1,5 por mulher. A experiência internacional mostra que é muito difícil haver um crescimento após isso. Acomodam os valores culturais, econômicos e a população pára efetivamente de crescer", afirmou o coordenador de População e Indicadores Sociais do IBGE, Luiz Antônio Pinto de Oliveira. Segundo ele, a taxa atual de fecundidade no País é de dois filhos por mulher. Ele lembra que a tendência do Brasil é a de seguir o atual padrão dos países europeus, que têm, em média, uma taxa entre 1,1 e 1,2 filho por mulher. "É um fator cultural, tem a ver com a emancipação feminina, os valores da sociedade moderna, métodos anticonceptivos e as novas formas de organização da família, como as que querem ter apenas um filho. É o padrão do capitalismo moderno", disse Oliveira. O Rio segue como o segundo município mais populoso do País, com 6,1 milhões de pessoas, seguido pelos 2,9 milhões de habitantes de Salvador. Belo Horizonte (2,4 milhões) estava em quarto no ranking de 2000, mas foi ultrapassado pelo Distrito Federal (2,5 milhões) e por Fortaleza (2,4 milhões) por uma diferença de quase 40 mil pessoas. "Em municípios maiores, como São Paulo e Rio de Janeiro, o crescimento demográfico já é muito pequeno. Já tem um limite de saturação física, as taxas de fecundidade são baixas e a população é mais idosa. Então, a tendência delas é incorporar cada vez menos população", disse Oliveira. Segundo ele, em 10 a 20 anos a população dos dois municípios mais populosos do Brasil pode até diminuir. O município paulista de Borá continua sendo o de menor população do País, estimada em 834 habitantes - 39 pessoas a mais que em 2000. Naquela época, existiam apenas cinco municípios com população abaixo de mil pessoas, sendo que somente Borá e Serra da Saudade (no interior de Minas, com 889 habitantes) permaneceram nessa condição em 2008. NÃO CAPITAIS O IBGE estima ainda que dois municípios paulistas, Guarulhos (1,28 milhão) e Campinas (1,06 milhão), estão no topo da lista dos 10 mais populosos do País que não são capitais de Estado. No terceiro e quarto lugar da lista estão os municípios fluminenses de São Gonçalo (982,8 mil) e Duque de Caxias (864 mil). São Bernardo do Campo (801,5 mil) ocupa a quinta colocação. OS MAIS POPULOSOS, EM MILHÕES DE HABITANTES 1.º São Paulo: 10,99 2.º Rio de Janeiro: 6,16 3.º Salvador: 2,95 4.º Brasília: 2,56 5.º Fortaleza: 2,47 6.º Belo Horizonte: 2,43 7.º Curitiba: 1,82 8.º Manaus: 1,71 9.º Recife: 1,55 10.º Porto Alegre: 1,43