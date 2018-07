Pais e filhos podem curtir domingo em museus e com sessões de cinema em SP

Museu do Futebol tem programação no dia dos pais Foto: RAFAEL ARBEX/ ESTADÃO

Para celebrar o Dia dos Pais, vários espaços de São Paulo armaram uma programação especial neste domingo, 14. Pais e filhos podem fazer programas culturais gratuitos em vários museus da cidade, assim como assistir a um filme ao ar livre e praticar atividades relaxantes. Confira uma seleção feita pelo É Grátis para curtir o dia dedicado à família.

Museu da Casa Brasileira

No MCB, haverá uma homenagem ao centenário de nascimento de Frank Sinatra. Com entrada gratuita, o show acontece às 11h, com a Oito Notas Produções Musicais. No repertório, clássicos como My way, Fly me to the Moon e New York, New York. Endereço: Av. Brg. Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano,

Museu da Imagem e do Som (MIS-SP)

Quem prefere um cinema poderá assistir ao filme O Enigma de Andrômeda, no MIS, às 16h. A exibição será seguida de debate. Dirigido por Robert Wise, o filme conta a história do satélite artificial que cai no Novo México, carregando um micro-organismo que começa a contaminar a população, exceto um bebê e um velho. Endereço: Av. Europa, 158 - Jardim Europa

Oficina de pinhole acontece no MAS Foto: Vanessa Ribeiro

Museu do Futebol

Pais e filhos apaixonados por esporte podem ir ao Museu do Futebol, onde diversos jogos trazem uma reflexão sobre a Paralimpíada, a partir das 11h. A partir das 14h, a diversão continua com o jogo de futebol de botão. Endereço: Estádio do Pacaembu - Praça Charles Miler, S/n - Pacaembu

Museu de Arte Sacra

O MAS dá continuidade às sessões gratuitas de oficina de fotografia pinhole, técnica artesanal de câmera de orifício em que são utilizadas latas no lugar das tradicionais máquinas fotográficas. A atividade acontece das 11h às 14h, e os participantes poderão fotografar e revelar suas imagens. Endereço: Av. Tiradentes, 676 - Luz

Pinacoteca de São Paulo

Acontece neste domingo o projeto Pinafamília, que explora o museu de forma diferente, com visitas guiadas especialmente para as famílias. Pais e filhos podem observar a mostra Arte no Brasil: Uma história na Pinacoteca de São Paulo. Os participantes também recebem guias de visita e jogos exclusivos do programa. A atividade é das 11h às 15h. Endereço: Praça da Luz, 2 - Luz, São Paulo

Haverá programação também na Pinacoteca Foto: Divulgação

Memorial da Resistência

Do lado da Pinacoteca, o Memorial da Resistência recebe apresentações da peça teatral E nós que amávamos tanto a revolução, que aborda a situação dos presos políticos durante a ditadura militar no Brasil. A sessão é das 15h às 16h. Endereço: Largo General Osório, 66 - Santa Ifigênia, São Paulo

Sesc Vila Mariana

A partir das 10h30, o Sesc Vila Mariana irá realizar vivências de ioga para pais e bebês de 0 a 3 anos. A atividade é gratuita e propõe a participação conjunta de ambos durante a atividade, em um ritmo adaptado para cada um. Endereço:R. Pelotas, 141 - Vila Mariana.

Filme de Indiana Jones será exibido ao ar livre Foto: Reprodução

Mirante 9 de julho

Outra opção de cinema é no Mirante 9 de Julho. O projeto Cine Phenomena traz para a telona o filme Indiana Jones e a Última Cruzada, que mostra a aventura do herói com o seu pai, em um dos grandes clássicos da saga. A exibição é às 19h. Endereço: R. Carlos Comenale, s/n - Bela Vista,