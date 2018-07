País deve atingir meta da ONU em 2012

O Brasil deverá atingir a Meta do Milênio de redução da mortalidade infantil antes do prazo estabelecido pela ONU, diz novo estudo do Ministério da Saúde. De acordo com o governo, o País reduzirá dos atuais 21,2 óbitos por mil nascidos vivos para 14,4 até 2012, três anos antes da data prevista. Além disso, a taxa prevista para 2012 no Brasil é 0,5 menor do que a fixada como parâmetro para os 191 países membros da ONU atingirem até 2015, que é de 14,9 óbitos por mil nascidos vivos.