País da África ''inspirou'' estudo

Quando começaram os estudos, em 96, os pesquisadores focaram nas algas marinhas porque a comunidade científica já imaginava que algumas substâncias de certas espécies poderiam ter propriedades anti-retrovirais. "O Chade (um dos países mais pobres da África) tem um dos menores índices de contaminação por HIV do continente. E as algas são o alimento mais importante da dieta da população. Já se imaginava que houvesse relação entre as duas coisas", disse a bióloga marinha Izabel Paixão, da Universidade Federal Fluminense. As algas coletadas para o estudo fazem parte do mesmo grupo das africanas. São pardas e têm de 20 a 50 centímetros. Uma delas é encontrada só no Atol das Rocas (RN). A outra, com a substância que demonstrou mais eficácia, é de uma alga que existe em toda a costa. "É importante alertar que não adianta saírem comendo alga, porque algumas são tóxicas."