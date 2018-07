Pai de Gabriel diz que bebê não foi socorrido

Júlio César Ribeira, pai do bebê Gabriel, de 7 meses, disse ontem que seu filho morreu por falta de socorro e não por causa de refluxo. "O problema foi falta de atendimento. Lá (na creche) não tinha gente preparada. Se tivesse alguém para dar os primeiros socorros a tempo, nada disso teria acontecido, eu estaria com ele feliz em casa." Gabriel sofreu uma parada cardiorrespiratória no último dia 25, após ficar por três horas na creche particular Pedacinho da Lua, na Vila Medeiros, zona norte da capital. Até anteontem, a família do bebê afirmava ter avisado a creche de que a criança tinha refluxo - que poderia ter causado a morte. Ontem, Ribeira já explicou que Gabriel sofria de refluxo como a maioria dos bebês, na porta do 90º Distrito Policial (DP), no Parque Novo Mundo, onde foram ouvidas a dona da creche, Suzana Sarro Leão, e outras sete funcionárias. Suzana prestou depoimento durante duas horas. Um dos advogados da proprietária, Alberto Brito Rinaldi, chegou ao DP às 9h30. "Também viemos aqui entregar o diário de Gabriel, onde eram escritos os recados para a família. E ainda trouxe a ficha de saúde dele", disse. "No diário não existe alerta da família sobre refluxo." O pai da criança acusou a creche de ter alterado o diário. "Isso é absurdo. Veja que ele (Júlio) já mudou a versão", disse Rinaldi, que se propôs a entregar o diário para o pai do bebê avaliar possível alteração.