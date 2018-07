Pai acusa cidade de negligência

Pai da vítima mais jovem da gripe suína no País - uma menina de 1 ano e 6 meses -, o gerente de loja Edson Coelho do Nascimento, de 31 anos, acusa o poder público de negligência no atendimento da filha. Carolina Nascimento morreu sábado, em Diadema (SP). "Houve demora no diagnóstico. Eu questionei sobre a doença, mas eles (médicos) não estavam preparados." A Secretaria da Saúde da cidade nega falha. "O quadro que ela apresentou até sexta era de gripe comum", diz a secretária municipal da Saúde, Aparecida Pimenta. Em Diadema, Carolina passou duas vezes por unidades de saúde municipais antes de ser internada. Na quinta, segundo o pai, foi levada com febre alta ao pronto-socorro infantil da cidade. No dia seguinte, foi atendida em uma unidade básica e liberada. No sábado, após voltar ao pronto-socorro, foi internada às 19h e morreu às 22h. Nascimento diz ter questionado duas vezes os médicos sobre gripe suína. Segundo ele, o médico descartou a possibilidade porque a bebê não tinha viajado para o exterior. Outra médica teria dito que a gripe suína não estaria afetando crianças. A secretária de Diadema diz que o quadro da criança evoluiu muito rápido e que o protocolo do ministério para a gripe foi seguido no caso da bebê. No Rio, o marido de uma vendedora resolveu processar o Estado por negligência. Grávida de 7 meses, ela foi atendida duas vezes em hospital estadual, liberada e morreu em uma clínica particular. A Defensoria Pública, no Rio, decidiu entrar com ação contra União, Estado e município sob acusação de omissão no combate à gripe suína. HORAS DE ESPERA Ontem, em São Paulo, a espera nos hospitais de referência chegava a quatro horas. No Hospital das Clínicas, o pronto-socorro cheio e a demora causaram irritação. Denis Tamion, de 26 anos, procurou o serviço após um dia com febre acima de 39°C, tosse e dores de cabeça e nos músculos. Levou quatro horas para ser atendido, tomou dipirona e foi dispensado. "Disseram que é cedo para diagnosticar e que deve ser um resfriado normal. Por isso não vão fazer os exames de gripe suína", disse. COLABOROU MARIANA MANDELLI SAIBA MAIS A gripe suína é transmitida da mesma forma que a comum: pelo ar ou por contato com secreções de pessoas infectadas, com incubação de três a cinco dias Os sintomas também são os mesmos da gripe sazonal: febre alta repentina, dor de cabeça, garganta inflamada, tosse e congestão nasal; dores no corpo são comuns. Também pode haver vômito e diarreia O tratamento é feito com antivirais, administrados em até 48 horas após o surgimento dos primeiros sintomas Se você tem os sintomas, ligue para um médico para ou uma unidade de serviço de saúde. Evite contato com outras pessoas. Caso tenha de se deslocar, cubra o nariz e a boca durante o percurso Para se prevenir, evite contato com doentes e lave bem as mãos, com frequência