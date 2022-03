Padre Fábio de Melo tem Instagram hackeado e criminosos tentam extorquir seus amigos

Padre Fábio de Melo relatou que teve Instagram hackeado e criminosos tentaram extorquir seus amigos. Foto: Iara Morselli/Estadão

O padre Fábio de Melo contou que o seu perfil do Instagram foi hackeado na tarde deste domingo, 20, e que os criminosos tentaram tirar dinheiro de seus amigos.

As informações foram compartilhadas pelo sacerdote no stories após conseguir recuperar a conta. Ele disse que tudo ocorreu no momento em que estava celebrando uma missa e tinha deixado o celular guardado.

"Começamos a missa por volta de 16h e terminamos por volta de 17h50. Quando desci para o quarto, meu celular cheio de mensagem de amigos meus dizendo que alguma coisa estava errada com meu Instagram."

O religioso disse que está em outro país, então há uma diferença de fuso horário de umas 6 horas para o Brasil. Ele também tranquilizou os seus seguidores, afirmou que está tudo bem e falou sobre os ataques.

“Alguns amigos ele tentou extorquir, dizendo que eu estava precisando de dinheiro. Algumas pessoas ele tentou vender coisas, parece que eletrodomésticos, máquina de lavar roupa, secadora, fogão, geladeira. E algumas pessoas ele ofendeu, de maneira especial meus amigos da mídia."

Um desses amigos que receberam mensagens ofensivas, segundo ele, foi Sabrina Sato. “É uma sensação horrível de vulnerabilidade", desabafou o padre.