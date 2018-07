Padre desiste de concurso de beleza para freiras

O sacerdote italiano Antonio Rungi, duramente criticado por ter lançado um concurso na internet para eleger a freira mais bonita do país, suspendeu temporariamente a iniciativa por considerar que havia causado muita "confusão". O padre tinha pedido às religiosas e noviças com idade entre 18 e 40 anos que mandassem fotos para participar de um concurso de beleza que visava a "acabar com alguns preconceitos, como o de que as meninas menos bonitas se tornam freiras". Ele pretendia postar as imagens em seu website. Mas ontem Rungi comunicou que decidiu cancelar a iniciativa por ter sido "mal interpretada". Disse que seu objetivo era só "contar a vida nos conventos e os relatos mais belos da vida das religiosas". "É uma iniciativa que diminui o papel das freiras consagradas a Deus, às missões, às obras de caridade e aos indefesos", dizia comunicado emitido pelo presidente da Associação Cultural de Docentes Católicos, Alberto Giannino. Rungi contou que, após ser divulgada a notícia, recebeu em seu blog "duras injúrias" e ameaças. Afirmou ainda que o "concurso" será retomado somente quando as pessoas entenderem "a bondade da iniciativa".