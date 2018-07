Padre Davis, da Comunidade Shalom

Qual o significado da Quaresma? Por volta dos 28, 30 anos, antes de iniciar sua vida pública, Jesus saiu de casa e ficou no deserto durante 40dias e 40 noites. Neste período, ele foi tentado pelo diabo três vezes, mas resistiu. E, nestes 40 dias, ele só se alimentou de pão e água. Alguns monges fazem isso até hoje. Os católicos praticantes, no entanto, fazem 40 dias de jejum e penitência para viver a Páscoa intensamente. Mas qual tipo de jejum a Igreja Católica recomenda? A Igreja não impõe nada. Apenas recomenda a supressão de uma das refeições principais na Quarta-Feira de Cinzas e na Sexta-Feira Santa. O fiel deve evitar carne vermelha e de frango nestes dois dias. Peixe é permitido, mas sem exageros. Além do jejum, o que marca a Quaresma? As orações e a caridade. A doação de esmolas sempre é incentivada pela Igreja Católica. Todo ano, na época da quaresma, é organizada aqui no Brasil a Campanha da Fraternidade. Este ano, o tema é a Amazônia. Além de colocar luzes sobre a questão do meio ambiente, tudo o que for arrecadado durante a campanha será destinado às pessoas carentes que lá vivem. Por que os sacerdotes vestem roxo durante a Quaresma? E por que alguns cânticos, como o Glória, são suspensos? O roxo é uma cor mais fechada. Além disso, no período da Quaresma, são usados os cânticos mais suaves. O que acontece se o católico não respeita as regras da quaresma? Quem faz parte da Igreja Católica tem regras, como em toda família. Se, por um motivo médico, a pessoa não puder se abster de carne nos dias indicados, não estará cometendo um pecado. Mas, se o faz para infringir as regras, aí é um pecado. Por que a Páscoa é mais importante para os católicos do que o Natal? A Páscoa representa a redenção da humanidade, é o centro de tudo. Jesus nasceu no Natal para a vida, mas foi na Páscoa que isso aconteceu.