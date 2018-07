Paciente tem 50% de chance de sobreviver

O paciente de 53 anos que passou a viver com dois corações após um transplante incomum realizado no Instituto do Coração (Incor), anteontem, continua em estado grave e - segundo os médicos - tem 50% de chances de sobreviver. Na quarta-feira, o paciente recebeu um novo órgão para auxiliar o coração "antigo" a exercer sua função. O "novo" coração foi colocado no lado direito do peito e se liga ao órgão original pela veia cava e artérias pulmonar e aorta. Segundo o cirurgião cardíaco Alfredo Fiorelli, responsável pelo transplante, o homem segue em estado crítico, porém estável. "Esse não é um tipo de transplante de rotina, é uma situação de exceção", diz o médico. "Ele continua em estado grave e as próximas 72 horas serão fundamentais para avaliar sua recuperação."