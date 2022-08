‘Pac-Man’ ganhará live-action com produtor de ‘Sonic’

Jogo 'Pac-Man' deve ganhar adaptação em live-action. Foto: Reprodução

Pac-Man marcou geração e agora deve ganhar um novo formato: um filme live-action. Segundo informações do The Hollywood Reporter, a Bandai Namco Entertainment, empresa responsável pelo jogo, e a produtora Wayfarer Studios já estão trabalhando no projeto.

A novidade é uma ideia original de Chuck Williams, produtor de Sonic: O Filme. Além disso, a produção deve ser assinada por Justin Baldoni, Manu Gargi e Andrew Calof, do Wayfarer Studios, e Williams e Tim Kwok, da Lightbeam Entertainment.

Mais informações sobre a trama e elenco não foram divulgadas até o momento desta publicação. Contudo, o filme deve retratar a história do jogo, ambientado em um labirinto, no qual Pac-Man tem como objetivo comer todas as bolinhas espalhadas sem ser atingido por fantasmas que o perseguem.

Para imaginar como pode ser o longa, relembre a seguir o trailer de Sonic, assinado por Chuck Williams: