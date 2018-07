'Outubro Rosa Pet' realiza exames de graça em cadelas e gatas

Foto: Pixabay

Neste sábado, 15, a rede de hospitais veterinários PetCare oferece exames de mama para pets de forma gratuita. Gatas e cadelas têm alta propensão a desenvolver tumores de mama. Dos casos atendidos pela equipe de oncologia da rede, os tumores na região correspondem a 53% dos casos em cadelas e 17% em gatas.

O reconhecimento dos tumores pode ser feito pela apalpação das mamas, observação visual de nódulos, pólipos ou aumento de volume no tecido mamário. Além de fazer o exame, os profissionais também dão dicas para os donos conseguirem diagnosticar seus pets.

O evento é aberto ao público e acontece no espaço pet do Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador, no Tatuapé. O atendimento aos pets será das 10h às 14h.