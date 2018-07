Outros carnavais

O carnaval é a festa popular mais celebrada do País. Como diz o antropólogo Roberto da Matta, é a festa dos excessos sem culpa, da liberdade. Em seu livro, O que Faz do Brasil, Brasil?, ele afirma: "... sei que sou brasileiro (...) porque no carnaval trago à tona minhas fantasias (...) o carnaval é a possibilidade utópica de mudar de lugar, de trocar de posição na estrutura social. De realmente inverter o mundo em direção à alegria, à abundância, à liberdade, sobretudo, à igualdade de todos perante a sociedade. Pena que tudo isso só sirva para revelar seu justo e exato oposto..." Veja também: Cláudia Leitte, cantora, ex-vocalista do Babado Novo Tuna Dwek, atriz e escritora Suzana Salles, cantora e rainha do carnaval de São Luís do Paraitinga Que venha a quarta-feira de cinzas.Mas, enquanto não chega, que surjam novas recordações.