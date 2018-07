Ourinhos é destaque no Estado

Em oito diretorias de ensino do Estado, pelo menos 90% das escolas cumpriram as metas estabelecidas nos três níveis de ensino pela Secretaria de Estado da Educação: Ourinhos, Barretos, São Joaquim da Barra, Caraguatatuba, São Vicente, Apiaí, Itapevi e Osasco. Formada por escolas heterogêneas, essas diretorias atingiram uma unidade ao conseguir que seus alunos ao menos alcançassem o Idesp esperado em cada série - mesmo que seja ainda muito abaixo do desejado em relação à meta estipulada pela rede para ser atingida até 2030. "Acredito que a proposta curricular única implementada no ano passado ajudou muito a uniformizar o que está sendo ensinado nas escolas", afirma Silvia Maria Rodrigues Nunes Cantarin, dirigente de ensino da região de Ourinhos. Sob sua responsabilidade estão 13 municípios com 32 escolas e 2 mil professores, num raio de até cerca de 100 quilômetros de distância umas das outras. "Há um direcionamento maior do trabalho do professor, que antes ficava perdido. Com isso, em cada escola acabava se ensinando uma parte diferente dos conteúdos", explica ela. A diretoria de ensino de Ourinhos teve Idesp 3,84 no primeiro ciclo do ensino fundamental, 3,02 de 5ª a 8ª série e 2,35 no ensino médio -índices acima da média do Estado, que ficou em 3,25, 2,60 e 1,95, respectivamente. Dela fazem parte municípios pequenos, alguns com apenas uma escola estadual, como Chavantes, Espírito Santo do Turvo, Ibirarema e Paulistânia. "Nosso trabalho do último ano foi identificar os pontos frágeis dos professores, os conteúdos nos quais eles tinham mais dificuldade, e ajudá-los", conta Maria Alice Silva, dirigente de ensino da diretoria de Barretos, responsável por 30 escolas em 9 municípios. Ela diz que a diretoria reforçou a ação das oficinas pedagógicas semanais, reuniões de professores com coordenadores, justamente para melhorar o que estava sendo transmitido aos estudantes. "Nenhum professor domina totalmente o conteúdo de sua disciplina. Eu sou professora de português, mas não sei tudo. Tem gente que é melhor em gramática, outros em literatura, por isso a gente tem de ajudar", justifica ela. Na região de Barretos, 96% das escolas atingiram suas metas no Idesp, apesar de seus índices estarem um pouco abaixo da média do Estado, com 2,41 de 5ª a 8ª série e 1,93 do 1º ao 3º ano do ensino médio. Localizada a 396 quilômetros da capital, perto de Ribeirão Preto, a região de São Joaquim da Barra teve 95% das escolas com as metas cumpridas. O diferencial no último ano da diretoria local foi um chamado para pais participarem da vida escolar dos filhos, feito por meio da rádio da cidade. "A rádio local nos concede espaço para nos comunicarmos com a comunidade, então aproveitamos e fizemos chamados para os pais", conta a dirigente Reni Selma Gomes Mazarão. "O intuito foi avisá-los de filhos que estavam faltando muito, de outros que estavam com notas baixas, e eles respondiam aos comunicados", diz. O grande foco na região foi aumentar a frequência e diminuir o número de faltas dos estudantes, principalmente no ensino médio. Houve também iniciativas para reduzir o número de faltas dos professores, o que também prejudicava o seguimento das aulas. "Foi exaustivo, tanto pelo fato de termos de convocar os pais quanto de trabalharmos com a motivação dos professores, mas tivemos resultados positivos", conta a dirigente. PIORES Entre as diretorias que tiveram menor porcentual de escolas com metas atingidas, a de Jales (585 quilômetros de São Paulo) ficou em última posição, com 55% das unidades com o Idesp desejado pela secretaria em 2008. Formada por 24 municípios pequenos, como Santa Rita D?Oeste, Três Fronteiras e Urânia, a diretoria, no entanto, tem Idesps acima da média do Estado: 4,09 na 4ª série, 3,30 na 8ª série e 2,52 no ensino médio. Esse desempenho é justamente a explicação para a falta de cumprimento das metas, segundo Marlene Medaglia Cavalheiro Jacomassi, dirigente da região. "A diretoria tem várias escolas dentre as que têm as melhores 8ª e 4ª séries do Estado, ficando mais difícil registrar um crescimento maior", diz. Para ela, é natural que sua diretoria de ensino não tenha crescimento significativo, já que suas escolas estão próximas da média estadual. "Algumas até superam essa média e delas não podia se esperar o mesmo crescimento daquelas que no ano passado estavam com índices muito baixos", justificou. A meta para este ano, segundo ela, é melhorar o atendimento à proposta curricular definida pela rede e enfatizar o trabalho em cima do conteúdo. "Temos professoras que dão aulas em outras cidades e têm de viajar todos os dias. Isso dificulta o desempenho daqueles que ensinam", reclamou.