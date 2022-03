'Oscar 2022': Beyoncé negocia performance na premiação, diz site

Beyoncé concorre ao Oscar 2022 na categoria Melhor Canção Original com o single 'Be Alive'. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Beyoncé pode ser uma das apresentaçãoes do Oscar 2022. Indicada na categoria Melhor Canção Original, a cantora estaria em negociação com a organização da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. As informações são da revista Variety.

A artista concorre ao prêmio com o single Be Alive, que compõe a trilha sonora do filme King Richard: Criando Campeãs. Ainda segundo a Variety, o local da apresentação seria nas quadras de tênis da cidade Compton, nos Estados Unidos, com transmissão ao vivo durante a premiação. A informação ainda não foi confirmada pela Academia.

Além de Beyoncé, concorrem na mesma categoria: Sebastián Yatra, com Dos Oruguitas de Encanto, Van Morrison, com Down to Joy de Belfast, Reba McEntire, com Somehow You Do de Four Good Days e Billie Eilish e Finneas, com No Time To Die, música-tema de 007 - Sem Tempo Para Morrer.