Os últimos solos de Ary Rongel

?Você já atravessou o Drake?? Depois dos cumprimentos, eram essas as primeiras palavras de quase todos os 84 membros da tripulação do Navio de Apoio Oceanográfico (NApOc) Ary Rongel aos embarcados no último dia 21. Ancorado no porto de Ushuaia, cidade na Patagônia argentina que se gaba de ser "O Fim do Mundo", o navio tem a missão de levar e buscar pesquisadores, jornalistas e convidados à Estação Comandante Ferraz. Para isso, precisa cruzar o Estreito de Drake, famoso por sua imprevisível tempestuosidade; no passado, um terço dos navios que se arriscavam a cruzá-lo terminava naufragando. Na vinda do Ary Rongel, por sinal, ele chegou a balançar lateralmente até 40°, provocando mal-estar até mesmo nos marinheiros mais experientes. No dia seguinte, em que o navio desatracou com atraso, por esperar a manutenção de um trator, o dr. Arnaldo Oliveira de Jesus, o "Doc", oficial médico de 46 anos, deu aos embarcados duas pílulas de remédio para evitar o enjôo. O navio é posto em "condição zulu", com escotilhas e portas fechadas e objetos amarrados (a condição normal se chama "ianque"). Mas, felizmente, o Drake se conteve - o máximo que o navio inclinou foram 20° - e ainda lançou o vento em popa, permitindo a viagem à velocidade de até 13 nós (cerca de 25 km/h). Em pouco mais de 40 horas o Ary Rongel já estava do lado de lá, próximo às Ilhas Shetland, e a paisagem que era apenas de um mar azul agitado passou a exibir as primeiras montanhas nevadas; o frio aumentou, com ventos que chegaram a 20 nós no passadiço, e os primeiros pássaros, especialmente as pombas-do-cabo, vieram acompanhar a rota. O Ary Rongel é um navio vermelho, laranja e branco, de 74 metros de extensão, bem cuidado e dotado de dois laboratórios. Tem pau de carga e dois porões que lhe dão condições raras de transporte entre as embarcações antárticas. Pode levar mais de cem tripulantes, acomodados em camarotes de três, quatro ou seis lugares, e inclusive entretê-los com uma rede de basquete e uma sala de ginástica. Tem também duas baleeiras para emergência, dois botes e dois helicópteros Esquilo, estacionados na popa. Defeito: não é um navio quebra-gelo, mas seu casco reforçado resiste a gelo de 1 metro de espessura. O comandante do navio, pelo segundo ano, é Arlindo Moreira Serrado, de 50 anos, que no rosto traz, além de um bigode grisalho e um par de óculos, a expressão constante de tranqüilidade. No dia da partida, 22/11, ele e os demais oficiais estão todos paramentados com uniformes e quepes, mas a partir da manhã seguinte usarão o tempo inteiro abrigos confortáveis com os símbolos da Marinha e do ProAntar. Entre a tripulação estão personagens que fizeram a travessia mais de uma dúzia de vezes, como o capitão-tenente Romivaldo Vasquez, de 30 anos, oficial de convés, e o sargento-aviador Luiz Fábio Viana, de 37 anos, que dizem que a pior parte é mesmo o Drake, "muito mais do que o frio". O comandante Serrado mostra no mapa e no radar a trajetória que será obrigado a fazer antes de chegar à Baía do Almirantado. Pela praxe na Antártida, os países se ajudam mutuamente sempre que possível - e o possível é quase sempre. O Brasil tem que entregar hoje uma dúzia de barris de óleo para a modestíssima base da Bulgária, que nem sequer tem bote para retirá-los do navio. Por isso, o roteiro implica passar por entre as Ilhas Nelson e Robert e guinar à direita em direção à Ilha Livingston. Ali os praças fazem o desembarque dos tambores, sob o céu levemente azulado e sobre as águas verdes em tom jade, no final da tarde de segunda-feira, dia 24. Isso implica chegar à Estação Comandante Ferraz, três ilhas ao nordeste, um dia mais tarde do que o previsto. Na Praça d?Armas, oficiais e convidados dividem refeições (café às 6h15, almoço às 11h15, jantar às 18h45 e uma leve ceia às 20h45) e diversões, com destaque para a TV de cristal líquido que exibe filmes como A Filha do General e O Resgate do Soldado Ryan, mas também comédias como Trair e Coçar. Os oficiais também passam bom tempo trocando mensagens instantâneas em seus laptops e jogando games de guerra em rede. Quando um DVD chamado Divas começa a mostrar Celine Dion interpretando a canção do filme Titanic, eles, com humor, logo se manifestam: "Pula, pula, música proibida a bordo!" O oficial dentista, Cristiano Pereira, de 31 anos, é o cinéfilo da turma. O bibliófilo quase solitário é o capitão-de-corveta Jorge Luiz Tomaz, de 37 anos, que a um canto da mesa lê Casa Grande & Senzala, de Gilberto Freyre. Chegamos à base brasileira na terça de manhã. O céu estava completamente cinza e em alguns momentos chovia e até nevava. Não havia condições para o helicóptero nos levar até a enseada; fomos de bote, já vestidos com os macacões laranjas e tudo o mais. Ficamos até anoitecer e partimos para a estação do Chile, Comandante Eduardo Frei, única no arquipélago a ter aeródromo; esperamos um dia até ter condições de pouso para o avião Hércules das Forças Armadas brasileiras e então voamos para Punta Arenas, depois de seis dias de convívio. O Ary Rongel embarca de novo para a Comandante Ferraz, levando cerca de 30 pesquisadores, a maioria para ficar três meses de verão. Em breve, o sucessor dos quase lendários Presidente Bernardes e Barão de Teffé terá companhia nas operações do ProAntar. Por decisão do presidente Lula, que visitou a Estação Comandante Ferraz em fevereiro, depois de reformada, a Marinha adquiriu o Navio Oceanográfico Imperador Maximiano. No momento, ele está em reforma e adaptação na Noruega - embora não seja também um quebra-gelo - e a partir de março de 2009 já deverá estar em condições de navegação. A 28ª operação, assim, poderá contar com os dois navios: o Ary Rongel cuidará mais da logística; o "Max", como já está sendo chamado, cuidará mais da pesquisa, por ter mais espaço para laboratórios.