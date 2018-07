Os sinais das interpretações dos sonhos

Todo mundo sonha em ter casa própria ou dinheiro no banco. Dormindo, essas idéias podem facilmente virar realidade . O repertório dos sonhos é distinto, obscuro e secreto. Sonhar não custa nada e nem adianta brigar com a imaginação. É um ato involuntário, como respirar. A curiosidade pelo assunto vem aumentando, assim como os cursos que interpretam sonhos. Nas livrarias, o sucesso se repete. Os títulos relacionados ao tema têm presença garantida na lista das obras de auto-ajuda mais vendidas. 'Adoro comprar livros que me auxiliam a desvendar o que sonhei. O problema é que ainda não descobri a função de um sonho e como ele acontece', diz a estudante Fabiana Macedo, de 23 anos. Segundo o psicólogo, editor do jornal Sonhos e coordenador do grupo de estudo Visão Interior, Fernando Rocha Nobre, o sonho é um processo incontrolável que ocorre ao acaso. 'Dá para comparar esse ato com os batimentos cardíacos. Não é possível interferir nesse processo, somente melhorá-lo', afirma. O neurologista do Instituto do Sono e professor de Medicina do Sono da Unifesp Luciano Ribeiro Pinto concorda que o ato de sonhar é um mecanismo do corpo. 'A grande descoberta é que já sabemos a localização exata da estrutura que o produz, situada no sistema límbico, responsável pelas emoções.' Para ele, a novidade dá crédito ao que foi dito por Freud, neurologista e fundador da psicanálise. 'Ele dizia que o sonho era o resultado da produção de informações do nosso inconsciente. Hoje, já dá para localizar o ponto exato de onde isso é concebido.' Ao que tudo indica, esse agrupamento de informações tem algum significado, pois questiona valores e atitudes do sonhador. 'Cada indivíduo deve prestar atenção em seus sonhos, percebendo o conteúdo e avisos que podem ter. Se for constante, ali pode estar a chave da resolução dos problemas', afirma Adriana Cardoso, terapeuta holística. A tarefa de interpretar os próprios sonhos, de acordo com Walkiria Helena Grant, professora doutora de pós-graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da USP, não é das mais simples. 'Durante a análise, trabalho com os sonhos dos meus pacientes. Não são todos que lembram, mas o pouco de que se recordam já é suficiente. A verbalização faz com que a pessoa mude de posição e se sinta mais aliviada, como se o sonho tivesse sido concretizado.' Para mostrar como os sonhos podem auxiliar no processo de autoconhecimento, há 14 anos o psicoterapeuta Ascânio Jatobá criou o Grupo de Estudos dos Sonhos C. G. Jung ( 3104-2345), a fim de fornecer elementos para que as pessoas entendam os mecanismos dos sonhos. 'Eles nos oferecem informações para a solução das nossas dificuldades', aposta. Há quem acredite que os sonhos podem prever acontecimentos futuros. Para Nobre, essa idéia não faz sentido. 'Provavelmente, foi coincidência ou um ato inconsciente de unir informações', justifica. Adriana não descarta a possibilidade e diz que o ser humano é formado de corpo, mente e espírito e, ao dormir, o corpo espiritual se desliga do físico e trabalha no plano astral. 'Ao acordar, é possível ter recordações de lugares do outro plano', garante. Significados dos sonhos mais comuns Comida e bebida Aparecem em sonhos quase sempre, mesmo estando a pessoa sem fome ou sede. Significa que você precisa de alguma coisa extra em sua vida. Conversas ou lutas Sorte no seu caminho! Um sonhador que vê um dragão lhe dirigir a palavra ou lhe dar presentes poderá ter sorte nos próximos dias, tanto no campo afetivo quanto no profissional. Vencer uma batalha com ele pode ser sinal de que está com a faca e o queijo nas mãos para correr atrás dos objetivos. Cruzamento Quer dizer que você tem muitos caminhos diferentes para você escolher e tomar na sua vida. Preste atenção nas placas que você vê no seu sonho, isso poderá te ajudar a tomar uma decisão. Dinheiro por todos os lados Problemas resolvidos. Se no sonho você está dando a 'grana' pode ser que algum problema seja resolvido. Receber dinheiro, desde que seja por um meio honrado, pode indicar problemas afetivos. Se a imaginação for além dos princípios e você estiver roubando algo, indica que a sua saúde precisa de cuidados. Jardins Representam como você está se sentindo no momento. Se você sonhou com um jardim, tente lembrar dos detalhes, como se parecia e se tinha muitas flores. Morte Geralmente não é sobre alguém que está morrendo. Pode significar o fim de uma fase da sua vida ou o fim de alguma coisa que não é mais útil para você. Não precisa se assustar com esse sonho. Participar de um velório O coração pode ser o alvo. Não é um dos pensamentos mais agradáveis, mas seu significado real pode ter muito a ver com a fantasia. Estudiosos acreditam que esse sonho indica a morte de um parente, companheiro ou amigo, além de contrariedades no plano sentimental (pode até ser separação ) ou a perda de bens materiais. Voar pela cidade Fique de olho no emprego. Imaginar-se voando pode ser sinal de que algum de seus desejos se concretizará em breve. Mas, se for algum amigo, parente ou conhecido que está batendo asas, a notícia não é das melhores: o seu relacionamento amoroso pode estar chegando ao fim ou o emprego não vai nada bem.