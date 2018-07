Os primeiros momentos da viagem, segundo Piza

"Partimos do porto de Sena Madureira, no Rio Iaco, e logo chegamos ao Rio Purus, onde começa a nossa aventura: refazer a expedição amazônica de Euclides em 1905. Viajaremos entre 10 e 12 dias. Nosso barco já foi rebatizado com o nome do escritor. Nele estão também participantes do Projeto Cidadão, mutirão oficial sob comando do desembargador Arquilau de Castro Melo: visitaremos aldeias e seringais, oferecendo documentação aos moradores, como certidões de batismo e casamento, RG... Meu propósito, ao lado do fotógrafo Tiago Queiroz, é comparar o que Euclides viu e o que se vê hoje, 104 anos depois, numa região com trechos ainda intocados pelo homem."