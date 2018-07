Os mais usados

Proteína: Numa dieta normal, a pessoa ingere quantidade suficiente de proteína para alimentar seus músculos. O excesso da substância, combinado com falta de carboidrato, comum em dietas, faz com que o organismo precise de um esforço extra pra transformar proteína em energia - ou seja, ela não chega ao músculo Creatina: Em excesso, causa acúmulo de água no músculo, fazendo com que ele inche e pareça que cresceu. Sobrecarrega os rins e acumula toxinas Fat bunner: Produtos que transportam gordura para ser queimada no corpo. Pesquisas indicam, no entanto, que o corpo não consegue absorver a substância quando ingerida em forma de cápsulas Aminoácidos: A ingestão pode ajudar a prolongar o tempo de exercício até o corpo sentir fadiga. Não tem efeito nenhum no aumento da massa muscular