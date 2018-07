Os blogs que dão lucro

Tudo começou após Renata, a jornalista da dupla, se recuperar de um AVC hemorrágico. Sem grandes sequelas, embora tenha passado por quatro cirurgias neurológicas e 38 dias de coma induzido, ela teve de reaprender desde as coisas mais simples, como andar, falar e comer, até as mais complexas, como equilibrar melhor a vida e redefinir suas prioridades. "Passei a priorizar o amor de minha família e a certeza de que só vale a pena entrar de cabeça em um trabalho se for possível transformar o que é convencional em uma experiência autêntica."

Com essa ideia na cabeça e muita vontade de torná-la realidade, no ano passado, Renata e sua irmã Ciça lançaram oficialmente a marca Coisa Pakka. Ciça é a desenhista da dupla, e também a responsável por todo o conceito estético. Desenvolve as estampas, uma espécie de coração da marca, segundo Renata.

Ambas acreditam que o novo consumidor é mais emocional: faz suas escolhas baseado em lembranças e recordações, e gosta de saber o porquê das coisas. "São pessoas que, quando consomem, por exemplo, preferem coisas imateriais ou bens materiais que tenham algum conteúdo sentimental", aposta Renata.

MISCELÂNEA

Ao entrar no blog, o internauta é surpreendido por estranhos termos japoneses, mas logo se familiariza com seus significados e propostas. A loja é mais um item na miscelânea virtual. São vendidos camisetas e artigos de papelaria. Há também outros itens, como o kit de esmaltes e os acessórios para bonecas do tipo Blythe e Pulip.

Exclusivas, todas as estampas das camisetas e cadernetas são desenhadas por Ciça. Além disso, os itens vendidos são acompanhados do Eye Candy, um brinde que vem com uma bula ou um tag, escritos de forma bem humorada. As embalagens também têm atenção especial e são coerentes com o conceito da marca, que é surpreender.

Os produtos são vendidos exclusivamente pela internet. "Temos uma grande preocupação de aproveitar a praticidade e a conveniência do mundo virtual, sem ter de sacrificar a qualidade do produto nem a atenção com os detalhes. Isso vai desde costurar um coraçãozinho no acabamento das nossas camisetas até a preocupação com o estado em que a nossa embalagem vai chegar ao cliente", fala Renata. Toda a divulgação acontece no ambiente virtual, em sites e redes sociais. Flickr e Twitter são ferramentas que elas exploram com prazer, como diz Renata.

Para o futuro, têm planos de expandir o conceito pakka para produtos ou marcas de terceiros. Uma meta para este ano é fazer uma nova viagem para Tóquio. "Estivemos lá em junho do ano passado e agora devemos voltar para descobrir novas tendências, que sirvam de inspiração para ampliar a linha de produtos ou mesmo criar parcerias", comenta ela.

O resultado tem sido positivo, assegura Renata. "A publicidade é apontada em pesquisas como algo em que as pessoas confiam cada vez menos. Portanto, uma marca como a nossa precisa lançar mão de novas formas de comunicação, que apresentem o produto inserido num conteúdo que a consumidora não rejeite, mas, pelo contrário, procure."

O endereço do blog é: http://www.coisapakka.com/