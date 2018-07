Origem do ato sexual nos vertebrados

Para os biólogos, sexo é o processo que resulta em um ser vivo contendo genes provenientes de cada um de seus pais. Para a maioria das pessoas, a palavra está relacionada ao mecanismo comportamental que resulta na deposição dos espermatozoides no interior da fêmea, permitindo que o óvulo seja fecundado. Nossa fascinação pelo sexo está mais relacionada ao prazer do que à criação de um ovo que contém genes de ambos os pais. Análise de fósseis australianos permitiu mapear quando o ato de copular (sexo no sentido corriqueiro da palavra) surgiu. Apesar de os vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos) praticarem a reprodução sexuada, grande parte não pratica sexo no sentido corriqueiro. Muitos peixes liberam seus ovos na água e os machos espalham espermatozoides nas proximidades. A fertilização ocorre ao sabor das ondas. No caso das galinhas, a fecundação é interna, com o galo depositando os espermatozoides no interior da cloaca. Após a fertilização, os ovos são postos e os pintos se desenvolvem fora da mãe. Nos vertebrados há uma enorme diversidade de soluções para o problema da fertilização e posterior desenvolvimento dos filhotes. Tartarugas abandonam os ovos na praia, pássaros chocam no ninho, alguns peixes colocam ovos fertilizados na boca dos machos que, para cuidar dos futuros filhotes, abrem mão de se alimentarem até a eclosão dos ovos. Entre os mamíferos sobreviveu uma única versão desses comportamentos. A fertilização é sempre interna e o desenvolvimento dos filhotes, no interior da mãe. No parto, o filhote emerge formado do abdome da mãe. A questão é saber quando, ao longo da evolução dos vertebrados, a solução utilizada pelos mamíferos surgiu pela primeira vez. Quem já teve aquário sabe que existem peixes nos quais a fertilização é interna e os ovos se desenvolvem no interior das fêmeas. São vivíparos. Lembro da felicidade de observar a barriga de meus lebistes crescer e de ver os filhotes emergirem das mães. Este ano, paleontólogos australianos e ingleses reexaminaram fósseis de peixes que viveram há 380 milhões de anos (os primeiros mamíferos surgiram há 120 milhões; o Homo sapiens, há menos de 1 milhão) e descobriram no seu interior filhotes totalmente formados. Inicialmente pensaram que os peixes tivessem sido ingeridos como alimento. Mas como fazem parte dos placodermas, que possuíam placas ósseas recobrindo seu exterior, foi possível identificar as mesmas placas nos filhotes, o que sugeria que eram da mesma espécie. Além disso, exame microscópico concluiu que as placas não haviam sido atacadas pelo ácido estomacal. Mas o resultado mais importante foi que a descoberta de rudimentos de pênis, uma barbatana modificada para permitir a cópula. Com essas descobertas, os cientistas creem que o ato sexual e o desenvolvimento interno de filhotes surgiram nos vertebrados há mais de 380 milhões de anos. *Biólogo - fernando@reinach.com Mais informações: Devonian arthrodire embryos and the origin of internal fertilization in vertebrates. Nature vol. 457