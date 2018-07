Dois órgãos da indústria agroquímica na Argentina defenderam o glifosato, herbicida usado na soja transgênica, o principal produto agrícola do país, após cientistas advertirem, com base em estudo com embriões de anfíbios, que o produto pode causar problemas neuronais, intestinais e cardíacos. O país utiliza cerca de 200 milhões de litros do herbicida por ano.