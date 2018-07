A Operação Bracelete, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, apreendeu ontem seis balsas que faziam extração ilegal de ouro, com mercúrio, no Rio Paraíba do Sul, na divisa do Rio com Minas Gerais. Dez pessoas foram presas. O proprietário da fazenda, que dava apoio à atividade, estava sendo procurado ontem.