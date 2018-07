Ônibus espacial parte amanhã rumo à ISS

Mais de 20 anos depois da catástrofe do ônibus espacial Challenger, em que morreu a professora Christa McAuliffe, que seria a primeira civil enviada ao espaço, a Endeavour parte amanhã às 19h36 (horário de Brasília) rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) com a ex-professora Barbara Morgan a bordo. Barbara faz parte do time de astronautas da Nasa desde 1998, após dois anos de treinamento para a função de especialista de missões. Um dos objetivos da Endeavour é acoplar à ISS uma plataforma exterior de armazenamento.