ONG critica influência de editoras na escolha

A ONG Ação Educativa questiona a influência das editoras na escolha dos livros didáticos pelos professores. A entidade enviou uma carta aos coordenadores do processo no MEC pedindo mudanças, como uma regulamentação mais rígida, pelo governo, das propagandas das editoras. A ONG reclama da publicidade das empresas em revistas de educação, cujo público-alvo são os professores, no período em que eles escolhem. Em abril, uma norma proibiu as editoras de distribuírem brindes ou vantagens a professores e enviarem representantes às escolas.