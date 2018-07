Onde foi parar a ética?

Ética, onde você está? A ética não está nos governantes nem nos políticos que tiram do dinheiro público os gastos para benefício próprio ou dos seus familiares e amigos, porque para tais despesas pessoais, recebem salários e ajudas de custo muito maiores que a maioria dos brasileiros. A ética não está nos trabalhadores que fingem que trabalham e querem receber o mesmo salário dos seus companheiros suam as camisas. A ética não está nos transgressores da lei que subornam guardas e fiscais, pois o que eles deveriam pagar para a sociedade que arcam com tais despesas, acaba sendo dividido entre os corruptores e corrompidos. Eles estão lesando a sociedade. A ética não está no aluno que cola e no professor que permite, cada um tem talvez suas próprias explicações, mas quem acaba sendo prejudicado é a sociedade, pois é aprovado mais um aluno incompetente. A ética não está nos pichadores que sujam paredes alheias na ausência dos proprietários, enganar a pessoa amada, em mal agradecer aos seus pais, em tirar vantagens pessoais em detrimento dos outros por ser mais forte, rico, pobre, inteligente, menor de idade... Então, onde está a ética? A ética está dentro de você, nas suas atitudes e comportamentos perante outras pessoas, quando você, meu jovem, se colocando na posição delas, gostaria de estar recebendo de estranhos o que você está fazendo de fato. Não precisa ser nem mais nem menos. A ética está em não aceitar que sejam antiéticos com você. Você vai perceber que se fizer o Bem, os outros sentem-se tão bem quanto você, e o mundo vai ser melhor... *Psiquiatra e psicodramista www.tiba.com.br