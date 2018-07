Onde comem os fashionistas

Fashionista come. Pouco, mas come. E nem só de Ritz ou de Spot vive o estômago dos mudernos. Os restaurantes preferidos do povo da moda ganha, a cada edição do São Paulo Fashion Week, a companhia de outros endereços. Neste temporada, vários estabelecimentos resolveram prestar homenagens aos personagens da moda brasileira e criaram cardápios inspirados no mundinho. Chef Patrick Ferry, responsável pela gastronomia do Sofitel São Paulo, por exemplo, criou a sobremesa Fashionistas, que será servida para os convidados do lounge Chic/Grupo Estado. A sobremesa leva sucos de grappefruit, pêra, morango e mousse de anis estrela, decorada com pêra pochée e framboesas, além de financier com laranjas confites. Já a Mercearia do Francês elaborou um cardápio de saladas com nomes que lembram peças de moda. Marcelo Fernandes e Steven Kerlo criaram saborosos pratos como o Salto Alto ? salada de kani e manga ao molho de iogurte com hortelã (R$ 21); Bolsa de Praia ? salada com queijo coalho ao melaço de cana (R$ 21); Mini Saia ? broto de feijão, mini cenoura, mini milho, mini abobrinha, mini rucula e mini agrião (R$ 26) e Macacão ? misto de folhas verdes com nem de frango e molho chutney de manga (R$ 23). No restaurante japonês Shimo, freqüentado por modelos e celebrities do meio artístico, preparou o Combinado Fashion em homenagem à semana de moda. O prato, que recebeu este nome por ser um dos favoritos da modelo e apresentadora Ana Hickmann, leva sashimi de salmão, sashimi de atum, ceviche de peixe branco, hot roll e hossomaki Shimo (R$ 65). Entre tendências, tecidos, cores, silhuetas, looks ? os fashionistas têm que recarregar as energias. E já é tradição: sair do Ibirapuera direto para os Jardins, em busca de algum restaurante. São muitas opções espalhadas pelas ruas e alamedas chiques da vizinhança. Começando pela Ministro Rocha Azevedo, o Spot. Do outro lado da Paulista, na Lorena, outro clássico pós-desfile, o Ritz. Ainda na mesma alameda, não é restaurante: mas que tal um café? No Café Suplicy, claro. Outro lugar, poucas quadras depois, é o Quattrino, conhecido pelas suas massas. Sophia Bistrot, Puri, Nagayama? Basta dar uma caminhada para encontrar diferentes opções e para vários bolsos. Mas já que é temporada de moda, quando todos estão atrás ?do novo?, porque não experimentar um restô diferente? Inaugurado no segundo semestre de 2006, o Duplex (R. Melo Alves, 445, www.duplexbistrot.com.br) chega para completar esse circuito de restaurantes. Ah.. no Duplex não existe mapeamento. As mesinhas do lado de fora, de onde é possível ver e ser visto, podem ser tão disputadas quanto um lugar na fila A. Quem chegar primeiro, senta.