OMS observa aumento de casos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que os distúrbios mentais vêm aumentando gradativamente. Nos países emergentes, a porcentagem de ocorrência de doenças psiquiátricas quase dobrou: passou de 6% para 11% nos últimos anos. As situações de violência e calamidade pública, mais freqüentes nesses países mais pobres, contribuem para agravar o problema. Cerca de 75% dos doentes não recebem nenhum tipo de tratamento. A obesidade também aumenta o risco de transtornos como a depressão, síndrome do pânico e transtorno bipolar. Ao contrário do senso comum, o stress e a pobreza estão mais relacionadas à doença mental do que fatores biomédicos. Segundo a avaliação da OMS, ocorrem violações aos direitos dos pacientes psiquiátricos na maioria dos países. As principais são restrições físicas, reclusão e falta de privacidade. Em outubro, a agência de saúde das Nações Unidas lançou um programa de ações incentivando mais investimento dos governos na área de saúde mental. Na avaliação do organismo internacional, a principal barreira é a carência de psiquiatras, enfermeiros especializados e assistentes sociais e a falta de organização dos serviços de saúde mental, que são desarticulados dos serviços de atenção básica. A saúde mental não está na agenda pública da maioria dos países e, conseqüentemente, recebe pouco investimento.