OMS detalha alta das confirmações na segunda

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anuncia que mais de 100 mil casos da gripe suína foram registrados em 145 países e territórios. Mas a entidade alerta que esse número poderia ser bem maior, pois os casos registrados são apenas os testados em laboratórios. Sobre a explosão de casos, Fadela Chaib, porta-voz da OMS, explica que o fenômeno será detalhado na segunda-feira. Tanto governos como especialistas da agência sabem que esse número de 100 mil casos é relativo; nos Estados Unidos, esse número pode chegar a 1 milhão. A cifra, apesar de assustar, é menor que a da gripe sazonal, que, por ano, atinge 15 milhões de americanos. Muitos dos que contraíram a gripe jamais foram testados nem medicados, pois os sintomas foram fracos. Na segunda, a OMS também anuncia a recomendação para a produção de vacinas. Especialistas têm se reunido em Genebra para debater como a produção ocorrerá e como ficará a fabricação de vacinas para a gripe sazonal. Para o Instituto Pasteur, na França, não se pode dizer quando a vacina chegará ao mercado. Alguns testes começarão na França no próximo mês e o governo negocia com multinacionais os preços para garantir que toda a população seja vacinada. Outra constatação preocupante ocorreu na Alemanha. Virologistas do Instituto Friedrich Loeffler injetaram o vírus em porcos e os colocaram ao lado de porcos sem o vírus. Os porcos que não tiveram o vírus injetado foram contaminados pelos demais em quatro dias. O estudo revelou que existe o risco de o vírus passar de seres humanos a porcos. Mas galinhas colocadas no mesmo local não apresentaram sintomas, o que aliviou a comunidade científica, que teme uma misturas dos vírus A(H1N1) com o da gripe aviária. BUENOS AIRES VAZIA Na Argentina, onde até 200 mil pessoas poderiam ter contraído a doença, a capital Buenos Aires aparentava estar quase vazia. "Não há ninguém. Entre o feriado (da independência do país, anteontem), a gripe, o frio e os teatros fechamos, o melhor é ficar em casa", disse um funcionário de um estacionamento.