Com 2 bilhões de passageiros viajando por ano, degradação ambiental e falta de recursos nos serviços de saúde de muitos países, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que nunca o planeta foi tão ameaçado por epidemias de proporções globais como hoje, com um profundo impacto econômico e político. Pelos cálculos da OMS, a cada 2% da população atingida por uma pandemia, os custos poderiam chegar a US$ 3 trilhões.