Obras de 64 mulheres que marcaram a arte brasileira têm visitação gratuita

Obra de Alice Brill, de 1983 Foto: Reprodução

Até dezembro, mais de 80 obras de artistas plásticas podem ser conferidas gratuitamente no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB-FAAP), em Higienópolis, numa homenagem à produção artística feminina no País. Na mostra grautita, estão presentes obras de 64 artistas, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Tomie Othake.

A exposição é uma seleção de obras do acervo do museu, produzidas durante todo o século XX até os dias atuais. São exibidas 82 produções, escolhidas por sua qualidade artística e representatividade, segundo os movimentos e tendências da época em que foram criadas. Durante a visita, o público terá a oportunidade de observar diferentes técnicas, em pintura, gravura, desenho, escultura, objeto, fotografia e vídeo.

Mostra fica na FAAP até setembro Foto: Divulgação

A exposição está dividida em três núcleos. O primeiro reúne obras segundo afinidades estilísticas; no segundo, localizado no centro do espaço expositivo, estão presentes obras das mais habilidosas gravuristas; e o terceiro concentra fotografias e videoinstalação. O museu recebe todos os dias grupos de estudantes, turistas, terceira idade, entre outros, para visitas guiadas pelos educadores.

Na segunda-feira, 4, a artista Mônica Barth participa de um encontro com o público, às 14h. Todo mês a curadoria do museu vai dar ênfase mensalmente a uma artista, expondo sua obra em um ponto estratégico.

Serviço

Elas – Mulheres Artistas no Acervo do MAB

De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h– última entrada às 18h (fechado às terças)

Aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h - ultima entrada às 17h

MAB-FAAP – Sala Annie Alvares Penteado

Rua Alagoas, 903 – Prédio 1 – Higienópolis

Informações: (11) 3662-7198