Objetivo abre inscrição para bolsas

O cursinho pré-vestibular Objetivo abriu as inscrições para o seu concurso de bolsas de estudo para 2008, com início das aulas em fevereiro. Os descontos podem ser parciais ou integrais. É possível escolher entre os períodos matutino, vespertino ou noturno para aulas (as provas da bolsa também serão feitas nesses horários). Os exames serão entre os dias 20 e 22. Inscrições pelo site www.curso-objetivo.br ou nas unidades do Objetivo.